أردوغان: النجاحات التي حققتها تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن النجاحات التي حققتها تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليمياً ودولياً.

كلام أردوغان جاء خلال مشاركته في فعالية بجامعة الدفاع الوطني في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إن “النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيدَين الدبلوماسي والعسكري أعاد خلط الأوراق، ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع” وفق تعبيره.

وأضاف “أقولها بكل وضوح، ليس لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة”.

وأشار إلى أن “من أهم ركائز موقف تركيا القوي نضالاتها وانتصاراتها على الساحة العسكرية” وفق ادعائه.

واستطرد “الشوط الذي قطعته تركيا في الصناعات الدفاعية قصة نجاح يتابعها العالم أجمع باهتمام ويعتبرها قدوة له” على حد زعمه.

وتابع أردوغان “إذا كانت تركيا قوية فلكل أخ قريب وبعيد يئنّ تحت وطأة الظالمين أمل”.

وزاد “نعمل من أجل الوقوف إلى جانب أشقائنا ممن يرغبون في السير معنا بمناطق أخرى من العالم”.

وأضاف “نصغي إلى نداءات أشقائنا الذين يئنّون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دُمىً بأيديهم”. وفق قوله.