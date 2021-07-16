وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية بعد سنوات

حطت بمطار غات أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية لنقل الركاب بعد انقطاع دام لعدة سنوات، جاء ذلك بعد لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، قبل أيام بإدارة شركة الخطوط الجوية الليبية.

حيث شدد على ضرورة استئناف جميع الشركات الوطنية الناقلة لرحلاتها لمطارات الجنوب>

هذا ويواصل بو جناح اجتماعاته بمديري جميع المطارات في الجنوب ومصلحة الطيران والتنسيق المستمر مع وزير المواصلات، من أجل تقديم كافة التسهيلات لعودة العمل بشكل طبيعي بمطارات الجنوب، للتخفيف من معاناة المواطنين التي يواجهونها عبر السفر برا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا