القائد العام: هدف المؤسستين البرلمان المنتخب والقيادة العامة هو تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم المصالحة

أثنى القائد العام المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، على المواقف الوطنية لرئيس مجلس النواب وأعضائه المتمسكة بالثوابت والداعمة للقيادة العامة في كل المحافل داخلياً ودولياً.

القائد العام، وفي كلمته خلال لقائه رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس، أكد أن هدف المؤسستين البرلمان المنتخب والقيادة العامة هو تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة، وأن القيادة العامة تدعم كل الجهود الساعية لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

وطالب القائد العام، المجتمع الدولي والبعثة الأممية تقديم الدعم للوصول للاستحقاق الانتخابي الذي يطمح إليه الشعب، مضيفاً: “سنعمل على تعزيز التنسيق والتشاور بين القيادة ورئاسة مجلس النواب وأعضاءه من أجل العبور بالوطن نحو الاستقرار”.

وتابع: “هدفنا الأساسي توحيد الرؤى لحماية الوطن وتحقيق سلامة المواطنين”.

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