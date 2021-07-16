المستشار صالح: لن نتنازل عن حقوقنا ولن نرضى بتكرار ما حدث في عهد السراج

حيا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، القائد العام وكل الجنود والضباط والشباب المساند الشجاع.

المستشار صالح، وفي كلمته خلال لقائه القائد العام، أكد أن مجلس النواب وقف موقفاً تاريخياً ووطنيا وشجاعاً مخلصاً مع القيادة العامة والشعب الليبي.

وأضاف: “تعرضنا لموقف صعب ومؤامرة داخلية ولكن بعزيمة الرجال المخلصين استطعنا إفشالها والتأكيد على قيادة الجيش، وبذلنا جهوداَ من أجل تكوين سلطة تنفيذية موحدة، وتوحيد المؤسسات لا يعني تهميش أي أحد”.

واستكمل: “لا يستطيع أحد أن يرغمنا على اتخاذ أي إجراءات تضر بالوطن أو القيادة العامة، وهناك من يزعم أننا نعطل اعتماد الميزانية ولكن ليس كل ما يطلب يعطى، والنواب أكدوا على ضرورة منح ميزانية للقوات المسلحة تمكنها من القيام بهامها الوطنية”.

وأضاف: “القوات المسلحة هي قوة الوطن ومصدر حمايته ولا يجوز التضييق على رجالها، وسبب رفض الميزانية ما جاء في باب التنمية الذي كان مبهما وقابلا للعبث”.

واستكمل: “المرحلة القادمة صعبة ومهمة ويجب أن نكون يداً واحدة، ويجب أن يأخذ الجنوب والشرق والغرب حقه في الوزارات والمؤسسات والشركات وتحقيق العدالة، وتم تقوية المركزية بشكل مؤسف ويجب مراعاة الأقاليم في المؤسسات وخاطبنا الحكومة بشأن ذلك”.

وأضاف: “لن نتنازل عن حقوقنا ولن نرضى بتكرار ما حدث في عهد السراج”.

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