الشركسي: تأجيل الانتخابات أو تعطيلها سيؤدي إلى حرب بقوة أجنبية

قال عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، إن: “تأجيل اجتماعات لجنة التوافقات بالملتقى كان متوقعًا لكون الأعضاء مختلفين من البداية”.

وتابع قائلًا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أنه الأفضل الآن تصويت أعضاء الملتقى على النقاط الخلافية في مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية، وإنهاء الأمر.

وواصل قائلًا: “طالما ظلت مجموعة المعرقلين، ومنهم من هو في لجنة التوافقات، فلن يصل الملتقى إلى حلول، وورقة الاستفتاء على الدستور أحدى أوراق الضغط والعرقلة، و تأجيل الانتخابات أو تعطيلها سيؤدي إلى حرب بقوة أجنبية”.