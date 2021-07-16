حرس السواحل ينقذ 51 مهاجرا

أنقذ زورق دورية تابع لحرس السواحل51 مهاجرا غير شرعيين من عدة جنسيات، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وتلقى الحرس استغاثة أمس الخميس، بعدها دفع بالزورق «فزان» إلى مكان قارب المهاجرين، حيث جرى انتشالهم، حسب بيان الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، نقل حرس الحدود المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وسلموهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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