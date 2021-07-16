عقيلة: لم نعطل الميزانية وباب التنمية مبهم وقابل للعبث

تحدث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس إلى عدم تمرير مشروع الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال عقيلة: «البعض يقول إن مجلس النواب ورئيسه يعطلان الميزانية، وأني أريد تعيين سفير أو غيره»، معقبا: «بالطبع لا توجد دولة بدون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يعطى، النواب لديهم مطلب واضح وهو أن تكون للمؤسسة العسكرية ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع أن تنفذ من خلالها مهامها»، حسب كلمته خلال لقائه قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في الرجمة اليوم الجمعة.

وأردف أن رفض الميزانية يعود أيضا إلى باب التنمية «المبهم»، مضيفا أن الحكومة لم تحدد فيه أين ستنفذ مشروعاتها، وعقب «فالعملية قابلة للعبث بها».

وأكمل: «نحن في المستقبل ضروري وضع الاعتبار للقوات المسلحة من ناحية قياداتها وتكوينها والدعم المالي لها».