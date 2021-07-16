لتعزيز حضورها السياسي.. حراك واسع للمرأة الليبية قبل الانتخابات

حراك يسبق الاستحقاق الانتخابي المقبل في 24 ديسمبر، لأجل تعزيز مكان المرأة الليبية في المشهد السياسي المقبل في ليبيا، تمثّل في تأسيس الإتحاد العام للمرأة الليبية يوم 7 يوليو الجاري الذي”سيكون المظلة التى تضمن مكانا للمرأة الليبية في المحافل الوطنية والدولية”.

وعن هذ الاتحاد النسائي، أوضحت عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد المرأة الليبية فتحية البخبخي، في حديثها لموقع لـ”أصوات مغاربية”، إن الإتحاد سيعمل على الرفع من نسبة تمكين المرأة في المواقع القيادية بالمشاركة الحقيقية والجادة مع الجهات الفاعلة والمجتمع المدني عبر وضع الخطط والبرامج الإصلاحية لتحقيق المساواة مع الرجل”.

وأضافت البخبخي، أن الاتحاد سيكون بمثابة الضامن لمشاركة المرأة في برامج الترشح والتوعية الانتخابية من خلال توعيتها بالقوانين والتشريعات لمعرفة حقوقها وواجباتها عبر المحاضرات والورشات في المحافل النسائية والمدارس الثانوية.

من جهتها، أكدت مدير إدارة تمكين المرأة بوزارة التعليم آمال المالطي، للموقع، “سيكون هناك تعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل توعية المرأة بكيفية اختيار من يمثلها في البرلمان والحكومة وطريقة مساندة المرأة للمرأة للوصول إلى المناصب السيادية”.

وأضافت المالطي، لـ “أصوات مغاربية”، “لا يجب أن تكون المرأة في تبعية للرجل بل يجب أن تكون إلى جانبه لبناء دولة مدنية ديمقراطية خاصة أن المرأة في ليبيا اليوم وصلت إلى أعلى درجات التعليم وبينت قدرتها على تحمل الصعوبات عبر معايشتها للحروب والاضطرابات السياسية فلما لا تكون على رأس مراكز صنع القرار.”

وأشارت عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، إلى أن المفوضية لوطنية العليا للانتخابات وضعت جميع الترتيبات لمشاركة المرأة النازحة وعدم إقصائها من ممارسة حقها السياسي دون ضغط أو إكراه من أحد”.

وأضافت حلب، أنه تم تخصيص مراكز إقتراع خاصة بالنازحات وستعمل المفوضية على القيام بصبر آراء لمعرفة العراقيل التى من الممكن أن تحول دون مشاركة المرأة النازحة في الإنتخابات المقبلة للعمل على تذليلها، وفقا لحديثها لموقع “أصوات مغاربية”.

وأعلنت رحاب حلب، حديثها، أن المفوضية ستطلق برنامج سفيرات التوعية الانتخابية (مجموعة نساء هدفهن الوصول لأكبر عدد من النساء) لإقامة ورشات لتمكين النازحات، وهي خطوة جاءت بسبب ارتفاع سقف النزوح في ليبيا.

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