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أردوغان: “نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا”

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا”.

وأوضح أردوغان، خلال فعالية بجامعة الدفاع الوطني بإسطنبول: “النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن بلاده ليس لها أطماع خارجية، بقوله: “أقولها بكل وضوح، ليست لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة، لكننا فقط نصغي لنداءات أشقائنا الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دمية بأيديهم، ونفي بالمسؤولية التاريخية تجاههم”.

وشدد أردوغان، على أن “تركيا تعمل على حماية الأرواح على عكس أولئك الذين يأتون من آلاف وعشرات الآلاف من الكيلومترات ويسفكون الدماء من أجل مصالحهم السياسية والاقتصادية وهواجسهم المتعلقة بالأمن والرخاء”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الا تستحى ياسلطان الدعارة من الاكاذيب الساذجة فانت كنت مجرد كلب لترامب بدون ضوء اخضر منه لم تكن تستطيع ادخال نفايات ارهابية يهدد بها اوربا ويستخدمها فى استنزاف الجيش الوطنى فى طرابلس حتى يسيطر الامريكان على النفط كما حدث فى دير الزور ولكن الان بعد رحيل ترامب وتنصيب بايدن وسياسته لا تحتاج كلب مثلك لان علاقته طيبة مع اوريا كما ان وعد ناخبيه باسقاطك وسيخرجك من ليبيا بعد ان فشلت فى تحقيق وعدك للشعب التركى عندما ظهرت امام شاشة الفضائيات لتعلن رغبتك فى احتلال موانئ النفط وفشلت بعد الخازوق الاحمر المصرى والفضل يرجع للسيسى فى حماية قوت الشعب الليبى واستمرار تدفق عائده للشعب الليبى كله واليوم الحكومة الشرعية تقول لك اخرج ياكلب .
    فلا تنسب لنفسك ماقام به السيسى بوقف اطلاق النار غند الخط الاحمر واستضافة لجنة 5+5 العسكرية وهو من طلب من الجيش الوطنى الانسحاب طواعية من طرابلس حقتا للدماء واللجوء للحل السلمى اما انت فمجرم حرب وقد قبلت محطمة الجنائيات ملف قضيتك كمجرم حرب مع السراج

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