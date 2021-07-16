أردوغان: “نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا”

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا”.

وأوضح أردوغان، خلال فعالية بجامعة الدفاع الوطني بإسطنبول: “النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار الرئيس التركي في حديثه، إلى أن بلاده ليس لها أطماع خارجية، بقوله: “أقولها بكل وضوح، ليست لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة، لكننا فقط نصغي لنداءات أشقائنا الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دمية بأيديهم، ونفي بالمسؤولية التاريخية تجاههم”.

وشدد أردوغان، على أن “تركيا تعمل على حماية الأرواح على عكس أولئك الذين يأتون من آلاف وعشرات الآلاف من الكيلومترات ويسفكون الدماء من أجل مصالحهم السياسية والاقتصادية وهواجسهم المتعلقة بالأمن والرخاء”.

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