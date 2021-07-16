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أبو الغيط: هناك إجماع عربي ودولي حول ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالزخم الإيجابي الذي تحظى به العملية السياسية في ليبيا منذ مؤتمر برلين، ثم اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في أكتوبر الماضي،  

أبو الغيط، وفي تصريحات صحفية، أن فشل ملتقي الحوار السياسي الليبي في الاتفاق حول قاعدة دستورية للانتخابات يعكس غلبة المصالح الضيقة  

وعن وجود والقوات الأجنبية والمرتزقة، قال أبو الغيط إن مؤتمر برلين الآخير شهد إجماعا دوليا حول ضرورة خروجهم، مؤكدا أن الجامعة العربية ترى أن هذا الأمر ضرورة لضمان انتقال ناجح من الفوضى إلى الاستقرار.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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