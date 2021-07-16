«أبو الغيط» يبحث مع الدبيبة مستجدات الأوضاع بليبيا وآليات إنجاز «الانتخابات»

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، جلسة محادثات مع عبدالحميد الدبيية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك علي هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الخميس، حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، بأن أبوالغيط بحث مع الدبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق علي قيام الأمين العام بزيارة إلى ليبيا في أقرب الآجال.

وأضاف المصدر، أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فقد أكد أبوالغيط دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر، أن الأمين العام ورئيس الحكومة بحثا أيضا العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية، حيث أعرب الدبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم أشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا.

كما أعرب عن تقديره لمشاركة الأمين العام شخصيا في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدي اهتمام الجامعة بالأوضاع في ليبيا.

وأكد الأمين العام من جانبه على التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد إلى بر الأمان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.