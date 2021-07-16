أبوراص: مقترح السائح المقدم لمجلس النواب يشبه مشروع “البذور السامة”

قالت عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، ربيعة أبو راص، إنه “بعد المقترح الذي تم إحالته من رئيس المفوضية العليا للانتخابات لمجلس النواب الليبي ويشبه مشروع “البذور السامة” المفصل على مقاس طرف معين أصبح وأضحاً جداً أن مشروع الانتخابات هو وسيلة لغاية وليس وسيلة لمشروع يحقق العدالة المنقوصة في المراحل الانتقالية السابقة ويمهد لدولة دستورية دائمة مبنية على تجديد الشرعية وفق عقد اجتماعي يضمن مشاركة كل مكونات الشعب الليبي على قدم المساواة وفق دولة اقتصادية ومدنية ناجحة”، وفق قولها.

أبو راص، وفي تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة، قالت: “أفكار مسمومة تصادم المتناقضات توسع الفجوة وتمهد للانقسامات التي ستكون ألعن من سابقتها مقترحات تساهم في عرقلة العملية الانتخابية وتأخيرها. ووفقاً للمقترحات التي تنص على نظرية الغالب والمغلوب التي تطرح من عدة أطراف وليس من جانب المفوضية فقط، أصبح الموضوع مسألة وجود والتفكير في حلول وخيارات أخرى شيء ضروري وملح”.

وتابعت: “في اعتقادي الأنسب لكل الليبين هو مشروع ليبيا الاتحادية أو الفيدرالية وفق دستور الاستقلال بعد إضافة التعديلات المطلوبة عليه وما يتماشى مع متطلبات الحالة الراهنة وتتكيف مع الواقع الجديد بدل إضاعة الوقت في تمثيل تيارات وأشخاص فاقدين للمشروع والأهلية في قيادة الدولة وتأسيسها”.

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