أبوراص: مقترح السائح المقدم لمجلس النواب يشبه مشروع “البذور السامة”

قالت عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، ربيعة أبو راص، إنه “بعد المقترح الذي تم إحالته من رئيس المفوضية العليا للانتخابات لمجلس النواب الليبي ويشبه مشروع “البذور السامة” المفصل على مقاس طرف معين أصبح وأضحاً جداً أن مشروع الانتخابات هو وسيلة لغاية وليس وسيلة لمشروع يحقق العدالة المنقوصة في المراحل الانتقالية السابقة ويمهد لدولة دستورية دائمة مبنية على تجديد الشرعية وفق عقد اجتماعي يضمن مشاركة كل مكونات الشعب الليبي على قدم المساواة وفق دولة اقتصادية ومدنية ناجحة”، وفق قولها.
أبو راص، وفي تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة، قالت: “أفكار مسمومة تصادم المتناقضات توسع الفجوة وتمهد للانقسامات التي ستكون ألعن من سابقتها مقترحات تساهم في عرقلة العملية الانتخابية وتأخيرها. ووفقاً للمقترحات التي تنص على نظرية الغالب والمغلوب التي تطرح من عدة أطراف وليس من جانب المفوضية فقط، أصبح الموضوع مسألة وجود والتفكير في حلول وخيارات أخرى شيء ضروري وملح”.
وتابعت: “في اعتقادي الأنسب لكل الليبين هو مشروع ليبيا الاتحادية أو الفيدرالية وفق دستور الاستقلال بعد إضافة التعديلات المطلوبة عليه وما يتماشى مع متطلبات الحالة الراهنة وتتكيف مع الواقع الجديد بدل إضاعة الوقت في تمثيل تيارات وأشخاص فاقدين للمشروع والأهلية في قيادة الدولة وتأسيسها”.
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