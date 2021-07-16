بلدية زليتن تعقد اجتماعا تحضيرا لانطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

اجتمعت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن، مع مدير قسم العزل ومدير إدارة الرعاية الصحية زليتن بحضور مدير أمن زليتن.

ويأتي هذا الاجتماع، استعدادا لانطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتي خصص لها عدد 2 من المحطات الأولى بوحدة الرعاية الصحية والتانية بالمسرح الوطني زليتن وأوضح د.عبدالله بن قبلية مدير قسم العزل زليتن ان سبب تخصيص الأماكن هو عدم توفير دوائر تبريد كافية وتعتبر هذه الأماكن متاحة للجميع .

وعقب الاجتماع قامت اللجنة بجولة ميدانية للاطلاع على جاهزية المحطات والوقوف على احتياجاتها

وأشارت بلدية زليتن، إلى أن الحملة تستهدف الأعمار من 18 سنة فما فوق وتبدأ من صباح يوم السبت الساعة 9 الى 6 مساء.

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