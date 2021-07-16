العرادي: من حق “السراج” الحصول على جواز سفر من دولة أخرى

دافع عبد الرزاق العرادي أبرز قيادات الإخوان المسلمين عن شراء رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته فائز السراج، جوازات سفر له ولعائلته من دولة “جزر فانواتو ” شمال أستراليا في صفقة بمبلغ 130 ألف دولار.

العرادي، وفي تغريدة عبر “تويتر”، أضاف: “ما زلت عند رأيي وقلته في حق الرؤساء عبدالجليل والمقريف وبوسهمين والآن أقوله في حق الثني والسراج، وسأقوله في حق المستشار عقيلة: هؤلاء لابد من توفير حياة كريمة لهم بعد انتهاء عملهم، إما وظيفة محترمة أو راتب وجواز سفر دبلوماسي وسيارة وسائق وحراسة مدى الحياة أو السجن لمن أساء”، على حد قوله.

وأوضح العرادي وهو أحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان: “ما تقوليش والله خمم في روحه ودور على جواز سفر من دولة أخرى .. هذا من حقه إذا دولته لم توفر له حياة كريمة بعد أن كان في أعلى منصب في البلاد وتوا يقعمز على الركابة كما فعل عبدالرحيم الكيب رحمه الله من قبل”، وفق زعمه.

وزعم عضو الملتقى السياسي: “يجب على ليبيا أن تحترم نفسها وأول درجات الاحترام؛ أن تحترم من تبوأ منصبا يحمل أكوام من الأسرار وكل دولة مستعدة أن تأويه للحصول على هذه الأسرار”، بحسب تعبيره.

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