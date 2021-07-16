بلدي الجفرة: منع صلاة العيد وتطبيق حظر جزئي لمواجهة كورونا

أعلن المجلس البلدي الجفرة تطبيق إجراءات الحظر الجزئي لمجابهة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الجمعة الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 8:00 صباح الغد، ولمدة 15 يوما واستثنى من ذلك المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات ومحلات الخضار واللحوم .

كما قرر المجلس البلدي إيقاف صلاة الجمعة وصلاة عيد الأضحى مع الاستمرار في فتح المساجد لأداء الصلوات المفروضة، والتقيد التام بالإجراءات الإحترازية والتشديد بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وقفل دورات المياة .

وشمل القرار كذلك إقفال كافة المقاهي والأسواق الشعبية وصالات المناسبات الاجتماعية بجميع مناطق بلدية الجفرة ويسمح للمطاعم بالعمل بخدمة التوصيل، مع منع إقامة تجمعات الأفراح والمآتم التي تسبب في انتشار الفيروس .

وألزم القرار جميع المحلات التجارية والمخابز العاملة ببلدية الجفرة ، بضرورة التقيد التام خلال هذه الفترة باتباع كافة التدابير الاحترازية واستخدام المعقمات والمطهرات.

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