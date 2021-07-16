النجار: سلالة كورونا الهندية خطرة وعلى المواطنين أخذ اللقاح

دعا مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتوجه للمراكز الصحية لأخذ اللقاح في ظل ارتفاع حالات الإصابة المسجلة مؤخرا في عدد من المدن .

وأكد النجار في تصريحات صحفية، أن خطورة السلالة الهندية وسرعة انتشارها بين المواطنين تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرا إلى أن المركز الوطني أطلق حملة تطعيم استثنائية منذ الخميس في مصراته والزاوية وستستمر تباعا في المدن والمناطق .

وحذر النجار من نقص الإمكانيات وعدم قدرة مراكز العزل على استقبال الحالات الحرجة ، مطالبا بتوفير المزيد من الإمكانيات لهذه المراكز استعدادا لأي طارئ .

وأعلن النجار أن المركز تسلم 200 ألف جرعة من اللقاح الروسي وسيستلم الأسبوع القادم 500 ألف جرعة، وهو ما سيمكن المراكز من تقديم خدماتها للمواطنين حتى خارج المنظومة إذا ما دعت الحاجة .

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