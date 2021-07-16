الشؤون الاجتماعية تخصص أكثر من مليار و86 مليون دينار لمنحة الزوجة والأبناء

أخطرت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الخميس بصدور قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 186 لسنة 2021، بشأن تخصيص مبلغ وقدره مليار وستة وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار، لصرفه لمنحة الزوجة والابناء لمن هم دون سن الثامنة عشرة، للربع الثاني من العام 2021 (أبريل -مايو -يونيو).

وزارة الشؤون الاجتماعية باركت عبر مكتبها الإعلامي صدور هذا القرار الذي رأت أنه يأتي في إطار حرص حكومة الوحدة وعلى رأسها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، خاصة وأنه جاء قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة: نبشر كافة المواطنين المستحقين للمنحة بأننا سنقوم على الفور في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع القيمة بحسابات المستحقين مباشرة، بعد أن يتم ايداع المبلغ في حساب الوزارة لدى مصرف ليبيا المركزي، كما تتابع وزيرة الشؤون الاجتماعية شخصيًا كافة الخطوات والإجراءات مع كافة الجهات المعنية لصرف المنحة.

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