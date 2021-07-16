إيطاليا: لن نتوقف عن تعاوننا مع ليبيا

أكد عضو مجلس النواب الإيطالي فرانشيسكو بيرتي أن روما لا يمكنها التخلي عن دورها في ليبيا انتظارًا للتدخل الأوروبي المحتمل.

وبحسب ما جاء في وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، فقد أشار بيرتي النائب عن حركة خمس نجوم خلال النقاش الذي شهده مجلس النواب الإيطالي حول إعادة تمويل للبعثات العسكرية في الخارج إلى أن تعديل الحزب الديمقراطي للمرسوم الخاص بهذا لا يوقف التعاون مع ليبيا.

وأوضح بيرتي أن إيطاليا لا يمكن أن تتخلى عن دورها في ليبيا بحجة التدخل الأوروبي المنتظر.

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