جهاز المباحث الجنائية يُسلم منتزه الأحياء البرية لوزارة السياحة ويعلنه منطقة آمنة

أقيمت أمس الأول مراسم تسليم مقر منتزه الأحياء البرية لجهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية بوزارة السياحة، وذلك بعدما تم إزالة ما به من ألغام ومخلفات الحرب، وإعلانه منطقة آمنة من قب مكتب تفكيك الألغام والمتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية..

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أشارت إلى أن حفل التسليم حضره كل من رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، ومدير أمن طرابلس العميد محمود العابد، ومندوبين عن منظمة أوروبا للأعمال والإستراتيجيات التي تتولى عملية تدريب وتطوير الكوادر الفنية في مجالات الكشف عن الألغام والمتفجرات وتفكيكها، والمدير التنفيذي لإدارة المنتزهات ومستشار الاتحاد الأوروبي، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب بجهاز المباحث الجنائية وضابط عن الأجهزة الامنية التابعة للوزارة.

وعقب الحفل عقد اجتماع بين رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد عاشور ومندوبين من بعثة الاتحاد الأوروبي، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون رئيس اللجنة المركزية للاشراف والمتابعة لكافة أوجه التعاون والدعم المقدم من المنظمات الدولية، وعدد من مديري الإدارات ومكاتب بالجهاز.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين جهاز المباحث وبعثة الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم والإمكانيات الضرورية لإنجاح سير العمل الجنائي، وكذلك مناقشة برامج التدريب للرفع من كفاءة أعضاء الجهاز.

كما قام الحضور بجولة ميدانية داخل مقر الجهاز للوقوف على سير العملية التدريبية في الكشف عن المقابر الجماعية، بواسطة جهاز الكشف عن الجثث المدفونة تحت التراب، والذي يساعد بشكل كبير في الكشف عن المقابر الجماعية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من بعثة اليوبام لجهاز المباحث الجنائية بأحدث المعدات والأجهزة التي تساعد في العمل الجنائي وتقديم أفضل الخدمات.

هذا وشملت الجولة زيارة لمكتب الأثر للإطلاع على إمكانيات المكتب وما يحتويه، وبحث سبل الدعم وتوفير الإمكانيات الضرورية التي تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وضمان تحقيق أفضل النتائج في العمل الميداني.

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