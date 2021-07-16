بلدية أبوسليم تعقد اجتماعا موسعا لبحث التطورات الوبائية في العاصمة

عقدت بلدية أبوسليم، اجتماعا عاجلا، ضمن بعض عمداء بلديات طرابلس، “أبوسليم، حي الأندلس، طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء”، بمشاركة مدراء مراكز العزل وبعض فرق الاستجابة ومراكز الفلترة.

وناقش الاجتماع، المشاكل في الحالة التشغيلية والقدرات الاستيعابية في ظل تطور الوضع الوبائي علي مستوى طرابلس.

وأكد المختصين بمراكز العزل، في الاجتماع، على الزيادة بحالات الدخول والتي تحتاج إلى حالات طبية.

وخلُص الاجتماع، إلى ضرورة تنسيق الجهود وإعداد خطة متكاملة وفق استراتيجية لمواجهة هذا الوباء، والوقوف وقفة جادة والنظر وبشكل عاجل في المستحقات المالية للمراكز العزل والفلترة والاستجابة السريعة ودفع المستحقات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة وضرورة إيجاد حلول مستعجلة لخدمات الإعاشة والقيم المالية المستحقة لشركات التعقيم والشركات المكلفة بنقل المخلفات، توفير كافة المستلزمات التي يتطلبها العناصر من أدوات تعقيمية ومستلزماتها.

كما ناقش الاجتماع الموسع، بعض النقاط الأخرى والتي تأتي من ضمن الخطط الموضوعة لمجابهة الفيروس، وأيضا وجب مراسلة ومخاطبة الجهات ذات الاختصاص للعمل والتعامل مع هذا الوباء بأكثر جدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية