البعثة الأممية: اتفق أعضاء لجنة التوافقات على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، “عقدها اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى”.

البعثة الأممية، وفي موقعها الرسمي، قالت: “عُقد الاجتماع في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين، واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

