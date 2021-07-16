اليسير: إذا كان المجتمع الدولي جادًا في تصحيح أخطائه تجاه ليبيا فعليه اتخاذ إجراءات جديدة

قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق عبدالمنعم اليسير، إن العقوبات التي تلوح بها المجموعة الدولية والمتمثلة في المنع من السفر، وحظر الأموال والحسابات، لن يتأثر بها بعض الأطراف في ليبيا.

اليسير، وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، قال: “ن بعض الأطراف في ليبيا محل العقوبات، لن يتأثروا بمثل تلك الخطوة؛ فهم ليس لديهم حسابات، كون الأموال تصرف نقدا أو عن طريق غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن أغلبهم –كذلك- لا يحتاج إلى السفر وإذا اضطروا فهم يغادرون لتركيا وهي ليست إشكالية”.

وأشار إلى أنه إذا كان المجتمع الدولي جادًا في تصحيح أخطائه تجاه ليبيا، فعليه اتخاذ إجراءات جديدة، وأولها توقيع قرار “جريء”، يتضمن مشروعا لفك الميليشيات المسلحة وجمع السلاح بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وأوضح، أن المشروع يعد فرصة ثمينة للجامعة تصحح من خلالها أخطاءها تجاه ليبيا، وسيساهم فنيا وعمليا في إعادة الاستقرار وإعادة السيادة للبلد الأفريقي، إلا أنه اشترط أن يكون ذلك المشروع مرتكزًا على قوى فنية وعربية وأفريقية لا غربية، فمهمتها ستكون مراقبة فك المليشيات المسلحة لا الدخول في حرب.

وأكد اليسير، أن الإشكالية تكمن فيما وصفه بـ”عدم جدية” المجتمع الدولي في اتخاذ هذه القرارات،

وأكد اليسير، أن التحول السياسي الديمقراطي في ليبيا يمكن تنفيذه، إلا أن المشكلة تكمن في الميليشيات التي تقدم خدماتها لمشروع الإسلام السياسي عبر فرض حالة من الفوضى يستفيد منها تنظيم الإخوان المسلمين للإبقاء على ليبيا كما هي، بدون الانتقال إلى مرحلة الاستقرار.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

