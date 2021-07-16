الميهوب: تسمية وزير الدفاع يجب أن يتم من قبل القيادة العامة نظرا لارتباط وزارة الدفاع بالقوات المسلحة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، إن تسمية وزير الدفاع يجب أن يتم من قبل القوات المسلحة والقيادة العامة، نظرا لارتباط وزارة الدفاع بالقوات المسلحة.

الميهوب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، قال: “أن أهمية المنصب للجيش الليبي تحتم أن يكون التعيين من قبل الجيش لا من أي جهة أخرى.

وتابع: “إنه حال عدم تسمية وزير الدفاع ستكون هناك أزمة بشأن تمرير الميزانية، خاصة في ظل عدم وجود وزير دفاع، وفي ظل عدم الثقة في أن يكون الدبيبة هو وزير الدفاع، أو أنه من يكلف وزير الدفاع”.

وشدد على ت”عقد الأمر بدرجة كبيرة نظرا لعدم الثقة مع حكومة الدبيبة خاصة في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالقوات المسلحة”.

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