معزب: الإشكالية في حقيبة وزارة الدفاع هي التنافس بين مراكز القوى في الشرق والغرب

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” محمد معزب، إن الإشكالية في حقيبة وزارة الدفاع هي التنافس بين مراكز القوى في الشرق والغرب.

معزب، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف أن تعيين وزير دفاع من الشرق سيعترض عليه الغرب وبالعكس سيعترض عليه حفتر في الشرق.

واستبعد معزب أن يتم تعيين وزير دفاع في الوقت الراهن وأن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى الانتخابات المرتقبة، قائلا، إن الأزمة في ليبيا أساسها العامل الأمني، وإن استمرار الانقسام في المؤسسات الأمنية يجعل كل السيناريوهات متوقعة ومنها عودة الحرب مرة أخرى.

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