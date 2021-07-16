السلاك: حقيبة الدفاع كانت مثار جدل بين الأطراف المختلفة على مدار سنوات وحكومات متعاقبة

قال المتحدث السابق باسم ما يسمى “حكومة الوفاق”، محمد السلاك، إن منصب وزير الدفاع لا يتعارض مع منصب المشير حليفة حفتر كقائد عام للجيش الليبي بحسب تسمية البرلمان له في العام 2014.

السلاك، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: “أن حقيبة الدفاع كانت مثار جدل بين الأطراف المختلفة على مدار سنوات وحكومات متعاقبة”.

وأشار السلاك إلى أن منصب وزير الدفاع هو من حصة الجنوب الليبي، حسب التفاهمات التي تمت، والتي ذهبت بوزارة الخارجية إلى الشرق والداخلية للغرب، وبالتالي فإن حقيبة الدفاع من نصيب الجنوب، إلا أن الاتفاق السياسي نص على التشاور بين الرئاسي والحكومة بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية.

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