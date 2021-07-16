أبو الغيط يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة إجراء انتخابات ليبيا فى موعدها

عقد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط جلسة محادثات مع انطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك علي هامش زيارته الي نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت امس الخميس حول الوضع في ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي للأمانة العامة بالجامعة العربية، فأن أبوالغيط وجوتيريش بحثا خلال لقائهما عددا من الموضوعات والأزمات والتطورات الإقليمية الهامة وسبل تنسيق المواقف للتعامل معها.

وأضاف الإيجاز أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ففد أكد أبوالغيط علي دعم الجامعة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج ايجابية من الحوار السياسي الليبي مع التشديد علي اهمية التزام جميع الاطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر وهو 24 ديسمبر المقبل، وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.