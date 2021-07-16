بن شرادة: السبب الرئيس في تأخير تسمية وزير الدفاع يتمثل في الانقسام الحاصل في المؤسسة العسكرية

قال عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” سعد بن شرادة، إن السبب الأول في تأخير تسمية وزير الدفاع يتمثل في الانقسام الحاصل في المؤسسة العسكرية، موضحاً أنه في ظل الوضع الراهن وعدم توحيد المؤسسة العسكرية، فإن مهمة وزير الدفاع حال تسميته ستكون التوقيع على المرتبات فقط في الشرق والغرب، وأنه لن يستطيع توجيه تعليمات ما للشرق وأخرى للغرب.

بن شرادة، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، شدد على أنه حال استمرار الانقسام في المؤسسة العسكرية لا يمكن أن يكون لوزير الدفاع أي صلاحيات، كما هو الحال بالنسبة للحكومة التي لا تملك سلطة على الأرض، مضيفاً: “أن الإشكالية المتعلقة بالميزانية جوهرها المبالغة والأرقام الضخمة التي وضعت في الميزانية دون حاجة ضرورية، خاصة أن الحكومة مهمتها فقط الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة”.

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