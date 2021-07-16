البعثة الأممية تيسر اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية

يسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن ذلك جاء بناءً على طلب أعضاء لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وعُقد الاجتماع في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

واتفق أعضاء اللجنة، على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.