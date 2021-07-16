محادثات مصرية – روسية بشأن التسوية السياسية في ليبيا وسورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، مع السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، آفاق التسوية السياسية في ليبيا وسورية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المواضيع القائمة لتطورات الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، مع التركيز على احتمالات التسوية في ليبيا وسوريا، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي نقلته وكالة الأنباء «سبوتنيك».

كما تطرق الحديث إلى مجالات على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، لاسيما فيما يتعلق بمناقشة بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.

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