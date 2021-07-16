اجتماع افتراضي للجنة التوافقات بالحوار السياسي الليبي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها يسّرت اليوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وقالت البعثة في بيان لها، أن ذلك جاء بناءً على طلب أعضاء اللجنة.

وأضاف البيان أن “الاجتماع عقد في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين”.

وأكّدت البعثة في بيانها أنّ “أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي”.