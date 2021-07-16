الحكومة تزود مركز العزل في مصراتة بخزان أكسجين سائل

زودت وزارة الصحة لحكومة الوحدة الوطنية، قسم العزل بمركز مصراتة الطبي بخزان أكسجين سائل والبدء في تركيبه .

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الوضع الوبائي ومستجداته لفيروس كورونا المستجد والوقوف على المراكز من عين المكان ومن خلال زيارة وزير الصحة الدكتور علي الزناتي لمراكز العزل بمدينة مصراتة رفقة مدراء الإدارات والجهات التابعة وإعطاء التعليمات برفع الجهوزية وتسخير كل الإمدادات والإمكانات لمجابهة الجائحة، وتم البدء في تركيب خزان غاز سائل لقسم العزل في مركز مصراتة الطبي بسعة 5000 لتر .

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق حملة استثنائية للتطعيمات في المدينة والمدن التي تشهد ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس .

يشار إلى أن الوزير، أجرى أمس الخميس زيارات تفقّدية لعدد من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.