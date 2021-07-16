لجنة التوافقات بملتقى الحوار تجتمع لتقريب وجهات النظر حول القاعدة الدستورية

عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعا افتراضيا؛ بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وجرى الاجتماع في أجواء ودية، حيث ستأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى اتفاق أعضاء اللجنة على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة للملتقى.

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وتشكلت لجنة التوافقات من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

واختتم ملتقى الحوار السياسي اجتماعاته في جنيف في الثاني من يوليو الجاري دون أن يتمكن المشاركون من التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

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