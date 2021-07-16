حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي السبت والأحد في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي، في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي السبت والاحد في ليبيا، أن تستمر درجات الحرارة مرتفعة في مناطق الجنوب.

وستكون الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين باذنه تعالى كالأتي:

تشير المعلومات الجوية الى ان الكتلة الهوائية المعتدلة هى المسيطرة على الحالة الجوية خلال الايام القادمة على مدن الشمال ما يجعل درجات الحرارة فى حدود 29 الى 32 درجة مئوية هذا على مدن الساحل غير ان الدواخل ستكون اكثر من ذلك، فى حدود 34 _38 درجة مئوية.

مناطق الجنوب درجات الحرارة مرتفعة ولكن قد تشهد خلال الايام القادمة بعض التلطيف على درجات الحرارة مقارنة بهذا اليوم.

وفوق كل ذي علم عليم.

حالة الطقس المتوقعة ليوم الغد بإذن الله تعالى:

طرابلس☀️(29/24)🌡 بنغازي 🌤(31/24)🌡

سبها ☀️(43/27)🌡 مصراتة☀️(30/25)🌡 الزاوية ☀️(30/24)🌡 بني وليد ☀️(35/22)🌡 الكفرة🌤(39/25)🌡

البيضاء🌤(30/20)🌡 غريان ☀️(32/20)🌡

زوارة☀️(29/25)🌡 ترهونة ☀️(31/20)🌡 طبرق☀️(31/24)🌡 غات☀️(43/28)🌡 الخمس☀️(29/24)🌡

المرج🌤(30/22)🌡 الزنتان☀️(33/21)🌡

هون ☀️(40/26)🌡 اجدابيا☀️(33/24)🌡

اوباري ☀️(44/28)🌡 سرت☀️(31/24)🌡

زليتن☀️(29/24)🌡 العزيزية ☀️(32/23)🌡 درنه ☀️(31/25)🌡

يفرن☀️(33/21)🌡 غدامس ☀️(43/28)🌡 شحات🌤(29/19)🌡

نالوت ☀️(33/21)🌡 مرزق🌤(43/27)🌡

مزدة☀️(36/22)🌡

صبراتة_☀️(30/24)🌡

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