البعثة الأممية: لجنة التوافقات أجلت عملها بعد عيد الأضحى لوضع قاعدة دستورية

أخبار ليبيا 24

أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم الجمعة، تأجيل اجتماعات لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى ما بعد عيد الأضحى.

وأوضحت البعثة في بيان لها، أن اللجنة عقدت اجتماعاً افتراضياً بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع “عُقد في جو ودي، واستأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين، وتم الاتفاق على مواصلة عملها مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي”.