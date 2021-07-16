سميو: لقاح “سبوتنيكv” المستخدم في حملة التطعيمات الاستثنائية أثبت فاعلية جيدة

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الامراض عبد الباسط سميو أن إقبال المواطنين على حملة التطعيمات الاستثنائية ضد فيروس كورونا في مصراتة والزاوية ممتازة.

سميو وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس، نوه بأن لقاح “سبوتنيكv ” المستخدم في هذه الحملة أثبت فاعلية جيدة، والحصول على جرعة واحدة منه قد يكون كافيًا للوصول إلى المناعة المطلوبة ضد الفيروس.

وأعلن سميو أن حملة مماثلة ستنطلق في مدن زليتن والخمس وزوارة السبت القادم.

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