المستشار صالح يثني على دور قطاع الصحة في مواجهة جائحة كورونا

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس مدير إدارة الخدمات الصحية القبة يوسف محمد، رفقة الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالإدارة؛ لبحث الأوضاع الصحية في بلدية القبة والبلاد بصفة عامة.

المستشار صالح أثنى بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على دور قطاع الصحة، وعلى ما تبذله الكوادر الطبية من مجهودات جبارة في مواجهة جائحة كورونا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي ختام اللقاء، قدمت إدارة الخدمات الصحية القبة شهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب عرفانًا وتقديرًا لمواقف تجاه الوطن وصون وحدته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية