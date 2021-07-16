الزرقاء يكشف لقناتنا عن الوضع الوبائي ببلدية سرت

كشف مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي علي الزرقاء، اليوم السبت، عن الوضع الوبائي بمدينة سرت.

الزرقاء، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “حتى الآن لدينا 31 حالة نشطة منها 8 حالات جديدة ويوجد بقسم العزل عدد 3 حالات وباقي الحالات داخل الحجر المنزلي ومتواصلة مع فرق الرصد والتقصي، ومن الحالات الثلاثة الموجودة بقسم العزل منها حالة تحت التنفس الصناعي وتعتبر حالة حرجة وحالتين تحت الاكسجين وحالتهم تعتبر مستقرة”.

وطالب الزرقاء المواطنين بالتباعد الاجتماعي والالتزام الاجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء خاصة مع قدوم العيد مع كثرة التجمعات، مؤكداً على أن الوضع وبائي بمدينة سرت وضواحيها حتى الآن مستقر.

وبخصوص وضع الاكسجين أكد الزرقاء وجود مخزون بالمستشفى اكثر من 200 اسطوانة بعد تزويد المستشفى من وزارة الصحة بعدد 100 أسطوانة مع وجود بالخزان السائل 2000 لتر مكعب من أصل 3000 لتر السعة الاجمالية للخزان.

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