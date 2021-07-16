مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة مغردة: أكدت للدبيبة أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

التقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث أكدت أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت غريفيلد، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنها شددت على عقد الانتخابات على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا.

وخلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن أمس، قالت المندوبة الأمريكية إن الحل السياسي في ليبيا أمر ممكن وضروري وعاجل، لكنه يتطلب انتخابات يوم 24 ديسمبرالمقبل، مشددة على ضرورة وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد.

وأضافت، لا ينبغي إرجاء هذه الانتخابات والعملية ينبغي أن يملكها الليبيون من دون أي تدخل أو نفوذ أجنبي.