الميهوب: وزارة الدفاع يجب تسميتها من القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن تسمية وزير الدفاع يجب أن يتم من قبل القوات المسلحة والقيادة العامة، نظرا لارتباط وزارة الدفاع بها.

وأوضح الميهوب، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن أهمية المنصب للجيش الليبي تحتم أن يكون التعيين من قبل الجيش لا من أي جهة أخرى.

وأضاف، “إنه حال عدم تسمية وزير الدفاع ستكون هناك أزمة بشأن تمرير الميزانية، خاصة في ظل عدم وجود وزير دفاع، وفي ظل عدم الثقة في أن يكون الدبيبة هو وزير الدفاع، أو أنه من يكلف وزير الدفاع”.

وشدد على تعقد الأمر بدرجة كبيرة نظرا لعدم الثقة مع حكومة الدبيبة خاصة في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالقوات المسلحة.