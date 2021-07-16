ليبيا الان

المشري يطالب”المحكمة العليا” بتشكيل لجنة لتفسير الاتفاق السياسي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أرسل خالد المشرى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خطابا إلى رئيس الجمعية العمومية بالمحكمة العليا بشأن تشكيل لجنة لحل إي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي.

وقال الخطاب الذى اطلعت “الساعة 24″، عليه، استنادا على الاتفاق السياسي الليبي وعلى ما جاء بالمادة 13 والتي تنص على “يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقة إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تختارهم جهاتهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها ..”، عليه نأمل منكم العمل على تشكيل اللجنة المشار إليها وتكليفها بالمهام المناطة بها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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