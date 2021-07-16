الدبيبة يكلف رجل أعمال من مصراتة بشراء أضاحي العيد ويفرض على شركة البريد سداد القيمة

الدبيبة يكلف رجل أعمال من مصراتة بشراء أضاحي العيد ويفرض على شركة البريد سداد القيمةوجه عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، كتاباً طالعته صحيفة “الساعة 24” إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة “فيصل قرقاب” والذي كان مهدداً بالإقالة في الأشهر الماضية من منصبه قُبيل تشكيل الحكومة الجديدة، تتضمن ما وصفه “الكتاب” تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والتي تقتضي منكم سداد القيمة المخصصة لشراء أضاحي العيد لصالح شركة السرايا الراقية .

وكان الدبيبة قد كلف الشركة التي يترأسها رجل الأعمال من مصراتة محمد الطاهر عيسى بشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل بقيمة 54 مليون دينار ليبي، وطالب شركة الاتصالات بتسديد القيمة .