الدبيبة يعيد تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبي برئيس من مصراتة

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 177 لسنة 2021.

وجاء بنص القرار الذي اطلعت عليه “الساعة24″، يعاد تشكيل لجنة سوق المال الليبي على النحو التالي، محمود محمد وفاء رئيسا وأحميدة حسونة الداكشي نائبا للرئيس وعضوية محمد البرغثي ومحمد محمد وطارق أحمد الوليد.

وكان عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد أصدر قرارا يحمل رقم “18” لسنة 2021، بتسمية أمين عام لديوان مجلس الوزراء.

وبحسب القرار الذي اطلعت “الساعة24” على نسخه منه، في مادته الأولى، يسمى علي الطاهر شلاك- من مصراتة- أمينا عاما لديوان مجلس الوزراء ويعامل ماليا معاملة الوزير.

ونص القرار في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ويعد “شلاك” من مواليد مدينة مصراتة في عام 1972، وحاصل على دبلوم عالي تخصص معادن في ألمانيا، كما حصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وكان يعمل مهندسا بقسم مشروعات صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة مصراتة، كما عمل مديرا لإدارة الخدمات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية، وبحسب سيرته الذاتية فهو متقاعد الآن ولا يعمل