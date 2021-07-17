الدبيبة: لم أقرر بعد الترشح للرئاسة في ليبيا

قال عبدالحميد الدبيبة:” ليس لدي علم بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بشأن انسحاب مقاتليهما الأجانب من ليبيا، على حد تعبيره.

وأضاف الدبيبة، في مقابلة مع “رويترز” على هامش زيارته إلى نيويورك:” التواصل مع حفتر- المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- هو شخص عسكري صعب بالطبع لكننا نتواصل معه لكن الأمور ليست سهلة”.

وتابع الدبيبة:” ملتزم بإجراء انتخابات 24 ديسمبر لكن متخوف من أن بعض المشرعين قد يحجمون عن التخلي عن السلطة”.

واستطرد الدبيبة:” لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح في الانتخابات لمنصب رئاسة الدولة”.

وشدد الدبيبة، على أن توحيد الجيش أمر صعب للغاية ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف.