الدبيبة: نرحب بأي اتفاق من شأنه إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

أعرب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عن ترحيبه بأي اتفاق يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.

الدبيبة، وفي تصريحات لوكالة رويترز على هامش زيارته لنيويورك، قال: “أنا ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل”، محذرا من أن “بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة”، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه “لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات”، بحسب قوله.

وقال الدبيبة تعقيبا على تصريحات أمريكية وألمانية بشأن سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا: “لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين، ولكن نحن نرحب بأي اتفاق، ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف”، بحسب قوله.

وأضاف: “نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا”، بحسب قوله.

وتابع: “توحيد الجيش الليبي سيكون صعبا جدا.. طبعا التواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وهو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه، رغم أن الأمر ليس بالهين”، بحسب قوله.

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