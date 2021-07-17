المشري يطالب ”المحكمة العليا” بتشكيل لجنة لتفسير الاتفاق السياسي

أرسل رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” المنتهية ولايته خالد المشري خطابا إلى رئيس الجمعية العمومية بالمحكمة العليا بشأن تشكيل لجنة لحل إي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي.

الخطاب، الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “استنادا على الاتفاق السياسي الليبي وعلى ما جاء بالمادة 13 والتي تنص على “يحال أي نزاع قانوني حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي وملاحقة إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة ويوافق عليه الطرفين وعضوية عضوين من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تختارهم جهاتهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ عرض الطلب عليها”، عليه نأمل منكم العمل على تشكيل اللجنة المشار إليها وتكليفها بالمهام المناطة بها”، بحسب نص الخطاب.

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