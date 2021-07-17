جهاز الأمن الداخلي بطرابلس يلقي القبض على موظفين بالعامة للكهرباء يتقاضون رشاوي ومتورطين في فساد مع شركات خاصة

ضبط جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، الخميس، موظفين تابعين للشركة العامة للكهرباء ثبت تورطهم في تقاضي رشاوي فساد مع شركات خاصة متعاقدة مع الشركة .

الجهاز، وفي بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ونشرته وكالة الأنباء الليبية، قال: “سعيا من ابنائكم في جهاز الامن الداخلي لرفع المعاناة على كاهل المواطن وفى إطار المجهودات التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي في إرساء دعائم الأمن القومي في البلاد وفرضه بقوة القانون والضرب بيد من حديد لكل مزعزع لوحدة الوطن واستقراره، وسعياً حثيثًا من عناصر الجهاز للرفع من معاناة المواطن الليبي فيما يتعلق بملف الكهرباء وشبهات الفساد المستشرية داخل الشركة العامة للكهرباء بين بعض المسؤولين الفاسدين وأصحاب الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء”.

وأوضح الجهاز انه “وبعد استكمال كافة الأدلة والمستندات القانونية التي تثبت تورط المقبوض عليهم، تمكن جهاز الأمن الداخلي من ضبط عدد من المسؤولين المرتشين وأحد السماسرة والمجرمين الكبار الذين باعوا دينهم ووطنهم مقابل الصفقات والمكاسب المادية الضخمة غير آبهين ولا مهتمين بمعاناة الشعب الليبي ، وبعد استكمال الاستدلال معهم جميعا تمت إحالتهم لمكتب النائب العام الذي أمر بحبسهم على ذمة هذه القضية حتى صدور قرار من المحكمة”.

وأكد جهاز الأمن الداخلي في بيانه على “أن تحقيقاته لا تزال جارية لتطال الفساد أين ما كان لأجل رفع المعاناة عن المواطن الليبي الكريم دعماً لأمنه واستقراره”.

ووجه الجهاز نداء الى كافة المواطنين بالتعاون مع الجهاز وتقديم المعلومات الكافية والأدلة والشهادات ضد كل من أجرم في حق الشعب الليبي وتلاعب بأموال وممتلكات الشعب، مشيرا إلى أن هذا واجب وطني مقدس على الجميع القيام به وأن الجهاز سيحفظ أمنهم وسلامتهم وسرية شهادتهم ومعلوماتهم.

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