الصين: مستقبل ليبيا في الوقت الحالي بين أيدي الشعب الليبي

أكدت الصين أن مستقبل ليبيا في الوقت الحالي بين أيدي الشعب الليبي ، مشيدة بالتقدم المحرز بالمرحلة الانتقالية الحالية والذي ترتب عليه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تستعد لإجراء الانتخابات وتنظيم مؤتمر للمصالحة وتوحيد المؤسسات.

جاء ذلك على لسان مندوبها لدي الأمم المتحدة “لي باودونغ” خلال الكلمة التى القاها، الخميس، أمام مجلس الامن حول تطورات الوضع في ليبيا .

وقال المندوب الصيني في كلمته إن التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا جرى “بدعم الشركاء” الدوليين، منبهاً إلى أنه يتعين على الأطراف الليبية التوصل إلى اتفاق بشن مستقبل بلدهم، وتعزيز التوافق بما يخدم مصالح البلد والشعب الليبي”.

وأضاف إن “بكين تأمل تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية للتوصل إلى الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في موعدها، وتدعم البعثة الأممية والترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات ومساعدة الحكومة الليبية في هذا الشأن”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

