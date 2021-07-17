النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة انهيار منظومة الأكسجين بمستشفى الأورام بمصراتة

أصدر النائب العام الصديق الصور، الجمعة، تكليفا لرئيس النيابة بمكتبه وذلك بالانتقال إلى مستشفى الأورام بمدينة مصراتة للتحقيق في واقعة انهيار منظومة الاكسجين.

وبحسب معلومات غير رسمية، تسببت واقعة انهيار منظومة الأكسجين، بوفاة 3 أشخاص.

يذكر أنه توقف المنظومة قد تكرر لعدة مرات مؤخراً، مما تسبب في حالات وفاة بين المرضى، وبحسب إدارة المستشفى فإن السبب يعود لإنقطاع التيار الكهربائي المتكرر ولساعات طويلة إضافة لإرتفاع عدد الحالات المرضية و ضغط العمل على المنظومة.