ليبيا الان

النرويج تؤكد دعمها اجراء الانتخابات الليبية في موعدها وتشدد على ضرورة مغادرة القوات الاجنبية والمرتزقة البلاد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت النرويج دعمها  لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا خلال موعدها، المقرر نهاية العام الجاري.

الموقف الترويجي جاء على لسان مندوبتها لدى الامم المتحدة “مونا يول”، خلال كلمة بلادها التى القتها الخميس أمام مجلس الامن  حول الوضع في ليبيا .

وشددت المندوبة النرويجية في كلمتها  على ضرورة قيام الأطراف المعنية في ليبيا بإنجاز الاستحقاقات المطلوبة والتوصل إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات حتى يتسنى تنظيم الاستحقاق الديمقراطي في موعده لتمضي ليبيا قدما، 

وأكدت الدبلوماسية النرويجية ضرورة “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره”، ومغادرة القوى الأجنبية والمرتزقة البلاد، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في أقرب وقت، والعمل على ضمان عملية نزع السلاح . 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • موضوع ـ مثير للاستغراب والتفكير ـ سؤال ـ لشيوخ الشريعة ـ ما حكم الشريعت في من يقومون بالسحر والشعوذة ويؤذون الناس ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها ويعبدون ما حرم الله ويننشرونه بين الناس فالمجتمع ..؟!!ـ

    youtube.com/watch?v=6k9ojtzasQA

    رد

  • ما المقضود بالجيش الأبيض لمكافحة الفيروسات ..؟
    ليش سموه االجيش الأبيض إذا كانت المشكلة والوباء مشكلة عاالمية ..!!!
    هذا جيش الفئران الأبيض ـ وهم ملحدين ـ يقومونن بقتل الشعوب بأمراض جرثوكية وحتى نجوم الرياضيين المتفوقين ـ كوبي براينت وابنته ـ فليكس ويلير ـ التلاعب بوحدات جينات العصبية باللاعبة سيرينا وليامز ـ استهداف رونالدينهو لمهارته الكروية ـ مقتل ماردونا ـ وغيرهم ..الكثيؤين وهي خطة مدبرة من صهاينة واوروبا ـ ولا يوجد محاكم تفسير للبحث في هذه جريمة الجيش الابيض .ضد اشعوب بأختلاف ثقافاتهم .؟؟؟

    رد

  • ما المقصود بالجيش الأبيض لمكافحة الفيروسات ..؟
    ليش سموه االجيش الأبيض إذا كانت المشكلة والوباء مشكلة عاالمية ..!!!
    هذا جيش الفئران الأبيض ـ وهم ملحدين ـ يقومونن بقتل الشعوب بأمراض جرثومية واستهداف حتى نجوم الرياضيين المتفوقين ـ كوبي براينت وابنته ـ فليكس ويلير ـ التلاعب بوحدات جينات العصبية باللاعبة سيرينا وليامز ـ استهداف رونالدينهو لمهارته الكروية ـ مقتل ماردونا ـ وغيرهم ..الكثيرين ـ وهي خطة مدبرة من صهاينة واوروبا وبعض العرب الملحدين ـ ولا يوجد محاكم تفسير للبحث في هذه جريمة الجيش الابيض المزعوم .ضد اشعوب بأختلاف ثقافاتهم الوطنية . ..!!

    رد

  • إلي قالولكم جنود – حفتر بن شداد ـ إرفعوهم لمعسكر الرابطة ـ وارفعوا معاكم البخاخات متاع كتابة االجدران ـمتاع كتابة االجدران -متاع كتابة االجدران -متاع كتابة االجدران -متاع كتابة االجدران –
    وأسألوهم ععاللون الي يبوه ـ وكملوا شغلكم رشوهلم جلدهم للعظام ـ عالاثل ينظاف تراب ليبيا من المرتزقة –

    رد