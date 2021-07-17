النرويج تؤكد دعمها اجراء الانتخابات الليبية في موعدها وتشدد على ضرورة مغادرة القوات الاجنبية والمرتزقة البلاد

أكدت النرويج دعمها لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا خلال موعدها، المقرر نهاية العام الجاري.

الموقف الترويجي جاء على لسان مندوبتها لدى الامم المتحدة “مونا يول”، خلال كلمة بلادها التى القتها الخميس أمام مجلس الامن حول الوضع في ليبيا .

وشددت المندوبة النرويجية في كلمتها على ضرورة قيام الأطراف المعنية في ليبيا بإنجاز الاستحقاقات المطلوبة والتوصل إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات حتى يتسنى تنظيم الاستحقاق الديمقراطي في موعده لتمضي ليبيا قدما،

وأكدت الدبلوماسية النرويجية ضرورة “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره”، ومغادرة القوى الأجنبية والمرتزقة البلاد، وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في أقرب وقت، والعمل على ضمان عملية نزع السلاح .

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