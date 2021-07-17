الكوني يبحث مع وزير الداخلية إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الخميس، مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العميد خالد مازن، إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين.

وقال الكوني، عبر صفحته على تويتر: “عشية العيد المبارك بحثنا مع وزير الداخلية إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين/عابري السبيل، ممن دفعتهم ظروف الاقتصاد/أو السياسة، لقصد أوروبا عبر أراضينا”.

وأضاف: “نرى مع شركائنا الأوروبيين والأمم المتحدة سرعة نجدة هؤلاء، بإتمام عبورهم نحو بلدان المقصد، أو العودة بهم مكرمين لأوطانهم”.

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