ليبيا الان

الكوني يبحث مع وزير الداخلية إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الخميس، مع وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العميد خالد مازن، إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين.

وقال الكوني، عبر صفحته على تويتر: “عشية العيد المبارك بحثنا مع وزير الداخلية إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين/عابري السبيل، ممن دفعتهم ظروف الاقتصاد/أو السياسة، لقصد أوروبا عبر أراضينا”.

وأضاف: “نرى مع شركائنا الأوروبيين والأمم المتحدة سرعة نجدة هؤلاء، بإتمام عبورهم نحو بلدان المقصد، أو العودة بهم مكرمين لأوطانهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك